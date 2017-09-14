بريتيش كولومبيا: سعي لمنع النقابات والشركات من تقديم مساعدات مالية للأحزاب

تعتزم حكومة مقاطهة بريتيش كولومبيا، في ألقصى الغرب الكندي بزعامة الحزب الديموقراطي الجديد تقديم خطة أمام برلمان المقاطعة تهدف إلى إلغاء المساعدات المالية التي تقدمها النقابات والشركات للأحزاب السياسية.

ويقول وزير عدل المقاطعة ديفيد إبي بأن الخطة ستطال العطاءات المالية الصادرة عن النقابات والشركات منذ الانتخابات الأخيرة، ونعتقد أنه من المهم الإشارة إلى ان تلك الانتخابات هي آخر انتخابات تم تمويل حملتها"

رئيس حكومة بريتيش كولومبيا جون هورغن © PC / DARRYL DYCK

من جهته أشار رئيس حكومة المقاطعة جون هورغن إلى أن القواعد الجديدة التي سيتم اعتمادها لا تضع حدا للمساعدات المالية للأحزاب إنما ستضع سقفا لأسعار البطاقات التي يبيعها المرشحون للناخبين والتي تشكل مساعدة انتخابية، إضافة إلى منع النقابات والشركات من تمويل الحملات الانتخابية.