موقف كيبيك من قانون تشريع الماريجوانا

اعتبر وزير الصحة في مقاطعة كيبيك غايتان باريت، أن قانون تشريع زراعة الماريجوانا واستهلاكها لأغراض ترفيهية " ليس كاملا في صيغته الحالية، فجميل أن تحدد الحكومة الفيديرالية الأول من

تموز – يوليو المقبل موعدا لبدء تنفيذه، لكن مسألة بهذه الأهمية لا يجوز التسرع فيها"، منتقدا تسرع الحكومة الفيديرالية في هذا الملف " فالموضوع ليس بهذه السهولة، وكل المقاطعات تقر بذلك" وأضاف: " أنا أفهم أن الحكومة الليبيرالية تسعى إلى الانتهاء من إقرار المشروع وتنفيذه قبل الانتخابات المقبلة، لكنه متسرع على الصعيد الاجتماعي".

ورأى باريت أن ثمة ثغرة أخرى في القانون تكمن في عدم التشريع بخصوص المواد المشتقة من الماريجوانا من مثل صناعة بسكويت محشو بالمخدر أو إنتاج زيوت منه ".

هذا وتعتزم حكومة مقاطعة كيبيك الكشف عن الطريقة التي ستعتمدها بشأن تأطير إنتاج الماريجوانا وبيعها واستهلاكها خلال الخريف المقبل.

زراعة الماريجوانا © Radio-Canada

تجدر الإشارة إلى أن ثمة إجماعا لدى مختلف القطاعات للطلب من الحكومة بمنع السماح بزرع الماريجوانا داخل المنازل.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية