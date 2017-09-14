تراجع عدد الشارين الأجانب في سوق تورونتو العقارية

تفيد آخر البيانات عن سوق تورونتو العقارية عن تراجع في عدد المساكن التي اشتراها أشخاص أجانب في المنطقة التي تُعرف بـ"حَدوة الحصان الذهبية" (Greater Golden Horseshoe).

فقد نقلت اليوم وكالة الصحافة الكندية عن بيانات صادرة عن حكومة مقاطعة أونتاريو أن الأجانب اشتروا ما نسبته 3,2% من عدد المساكن المباعة في المنطقة المذكورة التي تشمل تورونتو الكبرى وضواحي لها خلال الفترة الممتدة بين 27 أيار (مايو) الفائت و18 آب (أغسطس).

وكانت بيانات حكومية سابقة قد أفادت أن الأجانب اشتروا ما نسبته 4,7% من عدد المساكن المباعة في المنطقة نفسها خلال الفترة الممتدة بين 24 نيسان (أبريل) الفائت و26 أيار (مايو).

صورة لوسط تورونتو، كبرى مدن كندا (أرشيف). © Radio-Canada / Marjorie April

وكانت حكومة كاثلين وين الليبرالية في أونتاريو قد أعلنت في 20 نيسان (أبريل) الفائت فرض ضريبة عقارية إضافية نسبتها 15% على الشارين الأجانب ابتداءً من اليوم التالي في منطقة "حَدوة الحصان الذهبية" التي يقيم فيها نحوٌ من 9,25 ملايين نسمة، أي ربع سكان كندا. كما أعلنت عن جملة إجراءات متصلة بالعقارات من بينها السماح للبلديات بفرض ضريبة إضافية على المساكن الشاغرة ومنعُ المضاربين العقاريين من شراء مساكن قبل تشييدها بغية بيعها بالربح.

وكان هدف الحكومة من هذه الإجراءات الحد من ارتفاع أسعار العقارات في تورونتو الكبرى، فمعدل سعر المسكن في تورونتو الكبرى ارتفع بنسبة 33,2% بين آذار (مارس) 2016 والشهر نفسه من العام الحالي.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)