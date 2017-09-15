اونتاريو: أساتذة المعاهد يلوّحون بالاضراب

ينتظر 13 ألفا من الأساتذة والمستشارين وموظّفي المكتبات في معاهد اونتاريو قرار نقالاتهم المتعلّق بإعلان الاضراب أم لا في معاهد المقاطعة.

وصوّت نحو من 72 بالمئة منهم، وأعطوا التفويض إلى النقابات لإعلان الاضراب في حال فشلت المفاوضات بشأن عقد العمل الجماعي الذي ينتهي آخر شهر أيلول سبتمبر الجاري.

وتشكو النقابات من ارتفاع عدد الوظائف التعاقديّة و بدوام جزئي ومن تراجع نسبة الأساتذة العاملين بدوام كامل من 29 بالمئة بموجب عقد العمل الجماعي السابق إلى 19 بالمئة فقط بموجب العقد الحالي.

ومن المحتمل أن تبدأ المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل لتترافق مع بداية العام الدراسي في معاهد اونتاريو.

ويعود آخر خلاف حول عقد العمل الجماعي إلى العام 2006، وقد استمرّ اضراب الأساتذة في حينه ثلاثة أسابيع.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)