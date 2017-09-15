توقيف مشتبهين في إحراق سيارة رئيس المركز الإسلامي في كيبيك

أوقفت شرطة مدينة كيبيك قبل ظهر اليوم مشتبهين في عملية إحراق سيارة رئيس المركز الثقاقي الإسلامي في كيبيك محمد العبيدي.

وأفادت شرطة العاصمة بأن المشتبهين الموقوفين قد يكونان متورطين في إشعال حرائق أخرى في منطقة سانت فوا في كيبيك. ومن المتوقع أن يمثل أحد الموقوفين أمام المحكمة بعد ظهر اليوم بتهمة إضرام حرائق جرمية

وكانت سيارة رئيس المركز الإسلامي تعرضت للإحراق ليل الخامس من آب – أغسطس الماضي، ولم يُعلن عن الحادث إلا في أعقاب تقرير عرضته هيئة الإذاعة الكندية في الثلاثين من الشهر الفائت . وأشير يومها إلى أن جهاز شرطة كيبيك وعمدة المدينة ريجيس لابوم وحكومة مقاطعة كيبيك فضلوا عدم كشف الحادث كي لا يؤدي إلى الإضرار بالتحقيقات الجارية.

خلال تشييع ضحايا الاعتداء على مسجد كيبيك © Radio-Canada/Maxime Corneau

وقد نددت مختلف الأوساط السياسية في كيبيك بما وصفت "بالعمل الحاقد الذي يتناقض مع قيم احترام حقوق الإنسان والاختلاف" كم قال عمدة المدينة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية