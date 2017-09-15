أطلق اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو من مونتريال أول مركز أبحاث لـ"فيسبوك" حول الذكاء الاصطناعي في كندا.

"الابداعية هي محرك ازدهارنا، ليس فقط في مونتريال بل في كل كندا"، قال ترودو أمام طلاب جامعة ماكغيل في مونتريال.