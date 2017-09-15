أطلق اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو من مونتريال أول مركز أبحاث لـ"فيسبوك" حول الذكاء الاصطناعي في كندا.
"الابداعية هي محرك ازدهارنا، ليس فقط في مونتريال بل في كل كندا"، قال ترودو أمام طلاب جامعة ماكغيل في مونتريال.
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رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو متوجهاً إلى الحضور اليوم في مونتريال في حفل إطلاق أول مركز أبحاث لـ"فيسبوك" حول الذكاء الاصطناعي في كندا.
Photo Credit: PC / Paul Chiasson
أطلق اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو من مونتريال أول مركز أبحاث لـ"فيسبوك" حول الذكاء الاصطناعي في كندا.
"الابداعية هي محرك ازدهارنا، ليس فقط في مونتريال بل في كل كندا"، قال ترودو أمام طلاب جامعة ماكغيل في مونتريال.
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