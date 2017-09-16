Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 16-09-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 16 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أرقام الأسبوع برنامج أسبوعي يعدّه ويقدّمه كلّ من مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني، ويتضمّن اخبارا من وحي الاهتمامات الكنديّة المتفرّقة.

صالون الرمال الزفتيّة يعود إلى فورت ماكموري في البرتا

صالون الرمال الزفتيّة حدث بالغ الأهميّة في مدينة فورت ماكموري في مقاطعة البرتا.

واقد استأنف الصالون نشاطه من جديد هذه السنة بعد توقّف  قسريّ العام الماضي يعود سببه إلى  حرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت المدينة وقضت على اجزاء كبيرة منها وتسبّبت في نزوح أبنائها عن منازلهم.

وانعققد صالون الرمال الزفتيّة هذه السنة في الثاني عشر والثالث عشر من شهر أيلول سبتمبر الجاري في صنكور كوميونيتي ليجور سنتر Suncor Community leisure Centre.

أحد مواقع استخراج الرمال الزفتيّة في مدينة فورت ماكموري/Jeff McIntosh/PC

أحد مواقع استخراج الرمال الزفتيّة في مدينة فورت ماكموري/Jeff McIntosh/PC

ويؤكّد ويس سكوت مدير صالون الرمال الزفتيّة أنّ الصالون ما زال يثير الاهتمام رغم التغيير الذي طرأ على قطاع النفط وعلى بلديّة وود بافالو التي تقع ضمنها مدينة فورت ماكموري.

وضمّ الصالون هذه السنة 290 جناحا واستقبل نحوا من 5 آلاف زائر يعمل جميعهم في قطاع النفط.

ورغم تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، إلاّ أنّه ما زالت لدى الكثيرين الرغبة في الاطّلاع على كلّ جديد في مجال تقنيّات صناعة النفط حسب قول ويس سكوت.

وينعقد الصالون منذ العام 1985 في مدينة فورت ماكموري، وتشكّل عودته هذه السنة خبرا سارّا للاقتصاد المحلّي.

ويقول جان مارك غييامو الذي يدير 7 فنادق إنّ نسبة الاشغال  كانت مرتفعة خلال انعقاد الصالون وقد تمّ حجز 832 غرفة في فنادق المنطقة.

ولكنّه يتوقّع ألاّ تزيد نسبة الاشغال عن 47 بالمئة خلال العام 2017 مشيرا إلى أنّ الطفرة التي أدّت إليها إعادة الاعمار بعد حرائق الغابات التي اجتاحت فورت ماكموري لم تنعكس على قطاع الفندقة.

ويأمل غييامو أن ينمو القطاع الفندقي بفضل أحداث وأنشطة سياحيّة على غرار صالون الرمال الزفتيّة في المدينة.

2816

هو عدد الذين ماتوا جراء استهلاكهم مخدر الأوبيو ييد السنة الماضية أي ما يوازي ثماني ضحايا يوميا، بحسب ما أعلنته وكالة الصحة الكندية العامة يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن حوالي ستة عشر كنديا دخلوا المستشفى يوميا جراء تسممهم بالمخدر، بين مطلع نيسان - أبريل 2016 وآخر آذار – مارس من السنة الجارية أي بزيادة تسعة عشر بالمئة عما كان عليه الوضع منذ سنتين وهذا الرقم لا يشمل الذين لجأوا إلى الطوارئ أو الذين توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى.

العلاج المضاد
العلاج المضاد "الناكسالون" © راديو كندا

وتخشى وكالة الصحة العامة أن يرتفع عدد المتوفين جراء الأوبيو ييد هذه السنة إلى ثلاثة آلاف سيما وأن عدد الذين ماتوا جراء استهلاكه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة بلغ ستمئة واثنين.

وفي الأرقام دائما، تضاعف عدد الذين لجأوا إلى الطوارئ جراء تسممهم بالمخدر في مقاطعة ألبرتا خلال العامين الماضيين كما ارتفع في أونتاريو بنسبة أربعين بالمئة.

الأرقام بدون شك مقلقة ومخيفة.

الأوبيوييد
الأوبيوييد © CBC

70336
بالدولارات.
هذا ما بلغه متوسط دخل الفرد في كندا عام 2015، أي بزيادة بنسبة 10,84% عن مستواه قبل عشر سنوات، أي في عام 2005، حسب دراسة أصدرتها وكالة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء.

وعلى سبيل المقارنة ارتفع متوسط الدخل بنسبة 9,2% في العقد السابق للفترة المذكورة، أي بين عاميْ 1995 و2005، وتراجع بنسبة 1,8% في العقد الذي سبق، أي بين عاميْ 1985 و1995.

لكن دراسة وكالة الإحصاء أظهرت أن نسبة الكنديين من ذوي الدخل المحدود ظلت ثابتة بين عاميْ 2005 و2015.

وعلى صعيد الأقاليم والمقاطعات سُجل متوسط الدخل الأعلى عام 2015 في أقاليم الشمال الغربي، وبلغ 117688 دولاراً. أما متوسط الدخل الأدنى فسُجل في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) وبلغ 59347 دولاراً.

أحد الحيتان السوداء التي نفقت هذا الصيف في خليج نهر سان لوران
أحد الحيتان السوداء التي نفقت هذا الصيف في خليج نهر سان لوران © Pêches et Océans Canada / Presse canadienne

ستةُ آلاف.
بالدولارات.
هذه هي قيمة الغرامة التي تلقتها سفينة "سيفين سيز نافيغايتور" السياحية من وزارة النقل الكندية لتجاوزها السرعة المسموح بها في خليج سان لوران.

و"سيفين سيز نافيغايتور" هي أول سفينة تتلقى غرامة من هذا النوع منذ أن حددت وزارة النقل الفدرالية قبل شهر السرعة القصوى للسفن في خليج سان لوران بعشر عقدات (ما يعادل 18,5 كيلومتراً في الساعة) بهدف حماية الحيتان السوداء.

ويسري هذا الإجراء على السفن التي يبلغ طولها عشرين متراً وما فوق في الجزء الغربي من خليج سان لوران وشمالِ جزيرة الأمير إدوارد، أصغر المقاطعات الكندية.

وكان فصل الصيف قاتماً للحيتان السوداء، إذ عُثر على جيف نحوٍ من عشرةٍ منها في خليج سان لوران وقبالة سواحل جزيرة نيوفاوندلاند في أقصى الشرق الكندي.

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فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، صحة، مجتمع

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