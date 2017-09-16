العودة إلى المدرسة : تطبيقات مفيدة للطلاب

مع الرجوع إلى المدارس والمعاهد والجامعات، نقترح عليكم تطبيقات مفيدة للطلاب خلال السنة الدراسية:

Evernote

يسمح التطبيق بتدوين الملاحظات والأفكار بطريقة سهلة وسريعة و خاصة مزامنتها مع الحاسوب و مختلف الأجهزة الالكترونية المحمولة.

Google Keep

تطبيق يشابه Evernote في معظم وظائفه لكنه يتميز بخاصية تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص مكتوبة. وهي وظيفة تساعد الطلبة الذين يفضلون التركيز على محتوى الدرس عوض تدوين الملاحظات

Khan Academy

تطبيق يسمح فهم بطريقة مبسطة وفعالة مبادئ الرياضيات و الفيزياء و التكنولوجيا وغيرها من العلوم و المواد المدرسة في المعاهد و الجامعات.

ويلقى تطبيق Khan Academy الدعم الشخصي والمالي لبيل غايتس، مؤسس شركة ميكروسفت.

زبير الجازي