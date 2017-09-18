الشرطة الفدراليّة تحقّق بشأن تصدير الفانتانيل من الصين إلى كندا

تجري الشرطة الفدراليّة الكنديّة تحقيقا بشأن عشرات المورّدين الذين يصدّرون كميّات من الفانتانيل نحو كندا.

وأشار الضابط ايف غوبيل المسؤول في وحدة مكافحة الجريمة المنظّمة إلى أنّ الشرطة اعتقلت عددا من الأشخاص ووجّهت اتّهامات وضبطت مجموعة من الطرود في كندا.

وأضاف بأنّ التحقيق أتاح الكشف عن عدد من المورّدين الصينيّين الذين يغذّون السوق السوداء بالفانتانيل.

والتقى عناصر من الشرطة الفدراليّة بمسؤولين صينيّين مرّتين العام الماضي وقدّموا لهم معلومات حول كميّات الفانتانيل المضبوطة في كندا.

سيّارة تابعة للشرطة الفدراليّة الكنديّة © Radio-Canada/Étienne Dumont

وتعاونت وكالة الخدمات الحدوديّة ومؤسّسة البريد والشرطة الفدراليّة في ما بينها لتحديد الطرود التي تصل من الصين إلى ثلاثة مراكز بريديّة في كلّ من مونتريال وفانكوفر وومسيسوغا، لا سيّما وأنّ المراكز الثلاثة تستقبل أكبر عدد من الرسائل والطرود الموجّهة إلى كندا.

والفانتانيل مسكّن للآلام الحادّة ويستخدم للتخفيف من آلامK ويكفي أن يضاف ميللغرامان منه إلى مخدّرات أخرى كالهرويين والكوكايين ليصبح قاتلا.

وتسبّبت أشباه الأفيونيّات في وفاة 2816 شخصا في كندا العام الماضي 2016 حسبما قالت الدكتورة تيريزا تام مسؤولة الصحّة العامّة في كندا.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)