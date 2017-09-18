أكرم بن صلاح مدير عيادة اللاجئين في نيوبرنزويك

أكرم بن صلاح مدير عيادة اللاجئين في نيوبرنزويك
Photo Credit: أكرم بن صلاح

نيوبرنزويك: العمل الطوعي لمساعدة طالبي اللجوء

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 18 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تكثر المبادرات لمساعدة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في كندا ولا تقتصر على مدينة أو مقاطعة دون سواها.

وتنشط العديد من الجمعيّات والمؤسّسات على هذا الصعيد وتلقى الدعم أحيانا كثيرة من الحكومات المحليّة في المقاطعات والحكومة الفدراليّة في اوتاوا.

عيادة اللاجئين في نيوبرزويك واحدة من الهيئات التي تعمل على مساعدة طالبي اللجوء في المقاطعة.

وتقدّم المساعدة بالتحديد على الصعيد القانوني يدعمها في ذلك عدد من المحامين  والمترجمين من أبناء المقاطعة الذين يقدّمون من وقتهم طوعيّا لمساعدة طالبي اللجوء أو الاأشخاص الذين فقدوا تأشيرة الاقامة الدائمة والذين لا تتوفّر لديهم الامكانيّة الماديّة للجوء إلى محامين.

لاجئات سوريّات في مونكتون /Radio-Canada/Serge Clavet

لاجئات سوريّات في مونكتون /Radio-Canada/Serge Clavet

وعكفت عيادة اللاجئين في نيوبرنزويك منذ  مضيّ نحو سنة على تأسيسها على عشرات الملفّات وكان الحظّ حليف الكثيرين من طالبي اللجوء الذين ساعدتهم.

كما أنّ ملفّات الكثيرين ما زالت قيد المتابعة وتحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين عن العيادة والمتطوّعين العاملين فيها.

لإلقاء الضوء على عيادة  نيوبرنزويك للمساعدة القانونيّة اللاجئين  أجريت مقابلة  مع مديرها الأستاذ اكرم بن صلاح الذي تحدّث لإذاعتنا من مونكتون كبرى مدن مقاطعة نيوبرنزويك في الشرق الكندي المطلّ على الأطلسي.

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فئة مجتمع، هجرة ولجوء

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