أونتاريو: منع الشباب من القيادة تحت تأثير الماريجوانا

أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو في وسط كندا الشرقي اليوم منع أي سائق سيارة ما دون الواحد والعشرين عاما من قيادة سيارته تحت تأثير الماريجوانا، مهما كانت كميتها، وذلك ابتداء من مطلع تموز – يوليو المقبل، موعد وضع قانون تشريع الماريجوانا قيد التنفيذ.

وأشار وزير النقل في المقاطعة ستيفن ديل دوكا إلى أن " الأبحاث أثبتت أن السائقين الشباب الأقل خبرة من الراشدين، معرضون أكثر من سواهم لحوادث السير". كما سيطبق هذا المنع الكامل على السائقين المبتدئين، أيا كان سنهم، وكذلك على سائقي الشاحنات.

رئيسة حكومة أونتاريو كاتلين فيل © Sean Kilpatrick/Canadian Press

وعلم أن الحكومة الفيديرالية ستصادق خلال الأشهر القليلة المقبلة على جهاز إلكتروني يسمح بكشف وجود الماريجوانا في دم السائق.

وأعربت رئيسة الحكومة كاتلين فيل عن أملها في أن تكون هذه الإجراءات كافية للحؤول دون ارتكاب السائقين تصرفات غير مناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن أونتاريو كانت أول مقاطعة كشفت خططتها في ما يتعلق بتوزيع الماريجوانا وبيعها.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية