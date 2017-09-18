شراكة كندية أميركية لاجتذاب أمازون

عقدت مدينة ويندزور، جنوب غرب مقاطعة أونتاريو، اتفاق شراكة مع جارتها الأميركية ديترويت – ميشيغان بهدف استضافة المركز الرئيسي الثاني لشركة أمازون العملاقة للبيع والتوزيع عبر الإنترنيت.

فبعد فانكوفر ومونتريال وتورونتو وأوتاوا وكالغاري وهاليفكس، تسعى وينذور إلى اجتذاب أمازون لإقامة مركزها الرئيسي الثاني الذي من شأنه تأمين حوالي خمسين ألف فرصة عمل جديدة.

واعتبر الملياردير الأميركي دان غيلبيرت، مؤسس شركة كويكن لونز وأحد أهم العاملين على إحياء وسط مدينة ديترويت أن من شأن هذه الشراكة اجتذاب أمازون.

أحد مستودعات أمازون © راديو كندا

وأكد أن بوسع أمازون الاستفادة من اليد العاملة الماهرة في مجال التكنولوجيا من المدينتين الحدوديتين على ضفتي جسر تعبر عليه أكبر كمية من السلع المستوردة والمصدرة بين البلدين.

من جهته اعتبر المحلل المالي دونالد رومبال أن وضع ديترويت الاقتصادي الصعب سيسمح لها بتلقي دعم حكومي مهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية