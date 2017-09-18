انتخابات فرعية فدرالية في دائرتيْن في 23 تشرين الأول (أكتوبر)

أعلنت المديرية العامة للانتخابات الفدرالية (Elections Canada) مساء أمس عن إجراء انتخابات فرعية في دائرتيْن في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

والدائرتان هما "لاك – سان – جان" (Lac-Saint-Jean) في مقاطعة كيبيك و"ستورجن ريفر – باركلاند" (Sturgeon River – Parkland) في مقاطعة ألبرتا.

وشغر مقعد الدائرة الأولى بسبب استقالة دنيس لوبيل في حزيران (يونيو) الفائت بعد أن مثّلها طيلة عشر سنوات في مجلس العموم. أما الدائرة الثانية فشغر مقعدها مع استقالة ممثلتها زعيمة حزب المحافظين للمرحلة الانتقالية رونا أمبروز من الحياة السياسية في تموز (يوليو) الفائت بعد انتخاب زعيم جديد للحزب.

الزعيمة السابقة لحزب المحافظين خلال المرحلة الانتقالية رونا أمبروز (أرشيف) © CP / Sean Kilpatrick

ولوبيل، أسوة بأمبروز، كان ينتمي لحزب المحافظين، حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم. وبالتالي تُشكّل هذه الانتخابات الفرعية امتحاناً للزعيم الجديد للحزب، أندرو شير.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)