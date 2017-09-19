كيبيك: المطاعم تشكو من نقص في اليد العاملة

تلقّى اتّحاد أصحاب المطاعم في كيبيك اتّصالات من بعض أعضائه يشتكون فيها من نقص في اليد العاملة في قطاع المطاعم.

ويقول مارتان فيزينا مسؤول الاتّصالات في الاتّحاد إنّ المشكلة تزداد سوأً.

وتتأثّر بهذا النقص في اليد العاملة المناطق التي تسجّل معدّل بطالة متدنّ كما هي الحال في مدينة كيبيك ومحيطها.

وتراجعت نسبة العاملين بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين من العمر المستعدّين للعمل 9 بالمئة حسب مارك فيزينا.

واضطر أحد المطاعم لتقليص ساعات العمل في احد فروعه في سانت فوا القريبة من كيبيك، واضطر آخر للتساهل في تحديد ساعات العمل للموظّفين وزيادة الأجور لاجتذابهم.

ويؤمّن المدراء بعض ساعات العمل بأنفسهم كبديل عن الموظّفين لتشغيل مطاعمهم.

ودعا البعض منهم الحكومة الفدراليّة والحكومة المحليّة في كيبيك إلى الاسراع في منح رخص عمل للعمّال المهاجرين الراغبين في العمل في كندا.

ويرى اتّحاد أصحاب المطاعم الكيبيكي أنّ بإمكان اليد العاملة المهاجرة أن تسدّ النقص في العمّال الذي يعانيه قطاع المطاعم.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)