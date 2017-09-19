اوتاوا: العجز في الموازنة أقلّ من المتوقّع

سجّلت الحكومة الفدراليّة عجزا في الموازنة وبلغ 17،8 مليار ، أي ادنى بخمسة مليارات عن ال23 مليار دولار التي كانت الحكومة قد توقّعتها لدى الاعلان عن موازنتها خلال الربيع الفائت.

وتراجعت عائدات الحكومة بنسبة 0،7 بالمئة وبلغ حجم التراجع ملياري دولار حسبما ورد في التقرير الذي نشرته وزارة المال حول السنة الماليّة 2016-2017.

وعزت التراجع إلى خفض الضريبة على الأفراد، واشارت بالمقابل إلى ارتفاع عائدات الضريبة على السلع والخدمات والضريبة المنسّقة.

وارتفعت قيمة التحويلات الماليّة لمختلف مستويات الحكومات في المقاطعات والأقاليم، ممّا يفسّر ارتفاع الانفاق عل البرامج الحكوميّة بنسبة 6 بالمئة لتبلغ قيمته 16،2 مليار دولار.

وتراجع حجم الدين العام إلى 616 مليار دولار، مقابل 631,9 مليار مع انتهاء السنة الماليّة في 31 مارس آذار الفائت.

ورأى رئيس الحكومة جوستان ترودو في تراجع العجز الدليل على نجاح خطّة حكومته الاقتصاديّة كما قال للصحافيّين قبيل توجّهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)