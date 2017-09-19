التشبث بالسلطة…لخدمة المواطنين !؟

تجري الانتخابات البلدية في مقاطعة كيبيك ، حيث يوجد حوالي ألف ومئة مجلس بلدي في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأكبر بلديتين بدون شك هما بلديتا مونتريال ومدينة كيبيك العاصمة

وما أن بدأت الحملة حتى بادر عمدة كيبيك ريجيس لابوم، ليس فقط لإعلان ترشحه لها ، إنما أيضا لإعلان ترشحه للانتخابات البلدية التي ستليها عام 2021، بهدف التمكن من تنظيم مسألة النقل المشترك، كما قال . وأكد لابوم أنه " إن لم يتم تنظيم قطاع النقل، فَسَتروني مرشحا عام 2021 بدون أدنى شك" وأضاف:" حتى لو تحقق ذلك، فمن الممكن أن تروني مرشحا أيضاً".

زعيمة المعارضة آن غيريت © راديو كندا

وأثار هذا الإعلان حفيظة المعارضة ما دفع زعيمتها آن غيريت إلى المطالبة بسَن قانون يمنع العمدة من الترشح لأكثر من ولايتين وأضافت: " ليس ثمة رجل واحد قادر على شغل منصب رئيس بلدية كيبيك ، وقد آن الأوان للتغيير"

من جهته أعلن المرشح لرئاسة البلدية جان فرنسوا غوسلان أنه " بعد ثماني أو عشر سنوات لا يعود هم العمدة الدفاع عن المواطن وهذا ما يحصل حاليا مع لابوم وأنا لا أريد التمثل به.

يذكر أن ريجيس لابوم انتخب عمدة لمدينة كيبيك للمرة الأولى عام 2007 وأعيد انتخابه مرتين عام 2009 وعام 2013.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية