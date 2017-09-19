قراءة في خطاب الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

المحلل السياسي الدكتور هيثم الهيتي © Facebook / Haitham Al-Hiti

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم خطاباً في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين. وهذا أول خطاب لترامب أمام المنظمة الأممية منذ وصوله إلى سدة الحكم في واشنطن في كانون الثاني (يناير) 2017.

واعتبر ترامب في خطابه أن كوريا الشمالية وإيران دولتان مارقتان، مضيفاً أن "الدول المارقة" تشكل خطراً "على الدول الأخرى وعلى شعوبها هي" أيضاً.

وندد ترامب بنشاطات بيونغ يانغ النووية وقال إن بلاده تستطيع القضاء على النظام الحاكم في كوريا الشمالية، وأضاف "لكننا نسعى لكي لا نصل إلى هذا الخيار".

وعن إيران قال ترامب إن "حكومتها تُغطّي بمظهر ديموقراطي ديكتاتوريةً عنيفة"، ووصف الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في تموز (يوليو) 2015 بين طهران والقوى العظمى بـ"أسوأ اتفاق دخلت فيه الولايات المتحدة".

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية يحتفلون في 9 تموز (يوليو) الفائت في الموصل القديمة بالانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ("داعش") وهم يرفعون علم التنظيم التكفيري بالمقلوب، ويبدو العلم العراقي مرفرفاً في عمق الصورة © علاء المرجاني / رويترز

وفي ما يتعلق بالنزاع السوري قال ترامب إن نظام الرئيس بشار الأسد مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، واتهم إيران بتعزيز "ديكتاتورية" الرئيس السوري، وأكد سعيَ إدارته للتوصل لحل سياسي يحترم إرادة الشعب السوري.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة حققت "مكاسب هائلة" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") في العراق وسوريا، وتعهد بالقضاء على "الإرهاب الاسلامي المتطرف" الذي "يمزق دولنا (...) والعالم أجمع"، وأكد أن الجيش الأميركي سيكون أقوى من أي وقت مضى مع تخصيص إدارته 700 مليار دولار للإنفاق على الدفاع.

سألتُ الباحث في جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية الدكتور هيثم هادي الهيتي قراءته لخطاب الرئيس الأميركي. والدكتور الهيتي أستاذ سابق في كلية الإعلام في جامعة بغداد وضابط سابق في الجيش العراقي.

(سي بي سي / رويترز / الحرة / سي ان ان)