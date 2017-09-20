اوتاوا: الحكومة ماضية في خطّة الاصلاح الضريبي

أكّد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو أنّ حكومته عازمة على المضيّ في خطّة الاصلاح الضريبي رغم وجود العديد من المؤشّرات حول نموّ الاقتصاد في البلاد.

وكان العجز في الموازنة قد بلغ 17،8 مليار دولار حسبما ورد في التقرير السنوي لوزارة المال، أي أقلّ بخمسة مليارات دولار عن العجز المتوقّع ب 23 مليار دولار.

وأكّد ترودو على خطّة حكومته لدعم الاقتصاد دون أن تستهدف الطبقة الوسطى.

"في وقت نواصل فيه هذا الاصلاح، نريد التأكّد أنّ الكنديّين يفهمون جيّدا أنّه لا يستهدف الطبقة الوسطى، وأنّنا هنا لنساعد الطبقة الوسطى بما في ذلك المؤسّسات الصغيرة والمزارعون وسواهم قال رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقده في اوتاوا".

وأضاف ترودو بأنّ الحكومة تستمع وتفكّر وتصغي إلى اقتراحات الكنديّين واهتماماتهم.

وتوجّه رئيس الحكومة إلى نيويورك حيث من المقرّر أن يلقي خطابه غدا الخميس أمام الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة.

وسلّمته الملكة رانيا العبد الله جائزة المواطن العالمي التي منحه إيّاها المجلس الأطلسي، Atlantic council، وهو مؤسّة أبحاث مؤثّرة في مجال الشؤون الدوليّة، تقديرا لجهوده في دعم قيم التعدّديّة والانفتاح وأيضا التبادل التجاري الحرّ من خلال سياسات صديقة للعاملين.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ تورونتو ستار)