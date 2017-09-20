اونتاريو: الحكومة تتعهّد بدعم المزارعين بعد رفع الحدّ الأدنى للأجور

تعتزم الحكومة الليبراليّة المحليّة في اونتاريو برئاسة كاثلين وين اتّخاذ اجراءات لمساعدة المزارعين وأصحاب المؤسّسات الصغيرة على مواجهة المضاعفات الناجمة عن رفع الحدّ الادنى للأجور في المقاطعة.

وطلبت وين من وزير الزراعة في حكومتها جيف ليل اتّخاذ الاجراءات الضروريّة لهذه الغاية.

"ندرك أنّ المزارعين يواجهون تحدّيات لا تواججها قطاعات أخرى قالت كاثلين وين".

وأشارت إلى أنّ المزارعين يقدّمون أحيانا كثيرة المسكن والمأكل للعمّال الموسميّين ما يؤدّي إلى نفقات إضافيّة يتحمّلها المزارع.

ومن المتوقّع أن يرتفع الحدّ الأدنى لأجر الساعة في اونتاريو إلى 11،60دولارا الشهر المقبل، وإلى 14 دولارا مطلع العام المقبل 2018 وإلى 15 دولارا اعتبارا من مطلع العام 2019.

وكانت كاثلين وين تتحدّث في المعرض الزراعي الذي يشارك فيه مزارعون من مختلف أنحاء مقاطعة اونتاريو والذي يحتفل هذه السنة بالذكرى المئويّة الأولى على تأسيسه.

وتمّ إلغاء بعض أنشطة المعرض ومن بينها مسيرة العربات المزيّنة ومسابقة الحراثة بسبب الأمطار.

ويشارك النوّاب وزعماء الأحزاب في اونتاريو عادة في المسابقة ويسعى الزعماء لشقّ أفضل ثلم في الأرض.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)