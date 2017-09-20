أصدقاء لغة الضاد في بلاد القيقب

الكاتب الكندي اللبناني أسامه كامل أبو شقرا © Courtoisie Oussama Abou Chakra

ضيفي الأستاذ أسامه كامل أبو شقرا كاتب كندي لبناني يعشق اللغة العربية، ودفعه هذا العشق إلى تأسيس "جمعية أصدقاء اللغة العربية" في كندا (Association des amis de la langue arabe – ADALA) وإلى إطلاق صفحة لها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ينشر عليها أبياتاً شعرية وحِكَماً وأمثلةً ودرراً وفوائد لغوية وكلَّ ما تطرب له آذان محبّي لغة الضاد، والصفحة تستقبل مساهمات كل من يحب إثراءها.

وأذكر من بين كتب أسامه أبو شقرا "الاقتصاد في القرآن" و"دليل الموضوعات في آيات القرآن الكريم" و"حنين الحب"، وهي باللغة العربية، و"يسوع المسيح ومريم العذراء في القرآن" بالفرنسية. كما تنشر له الصحافة العربية مقالات عدة في أمور الدين والمجتمع.

حاورتُ الأستاذ أسامه كامل أبو شقرا حول "جمعية أصدقاء اللغة العربية" وصفحتها الـ"فيسبوكية".