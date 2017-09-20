أونتاريو: المزيد من التشدد في قوانين السير

أعلن وزير النقل في مقاطعة أونتاريو ستيفن ديل لوكا فرض عقوبات أكثر قساوة على قيادة السيارات الخطرة والإهمال خلال القيادة.

وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص في الخريف المقبل. كما يعتزم وزير النقل إنشاء مخالفة أخرى بشأن القيادة غير الحذرة التي تتسبب بالموت أو بالإصابة بجروح جسدية.

وتشمل العقوبات الجديدة فرض غرامات تصل إلى خمسين ألف دولار وسحب رخصة القيادة لفترة تصل إلى خمس سنوات والسجن لمدة تصل إلى سنتين.

وقال الوزير: " من واجبنا حماية المواطنين بصورة أفضل".

سيارة تابعة لشرطة تورونتو © CBC

كما أعلن وزير النقل عقوبات أكثر تشددا للقيادة المهملة من مثل استعمال الخلوي خلال القيادة، تصل إلى ثلاثة آلاف دولار كما أن قيمة الغرامات بحق السائقين الذين لا يحترمون حقوق المشاة ستتضاعف لتبلغ ألف دولار.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية