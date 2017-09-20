56 ألف مادة إباحية بحوزة أستاذ سابق

حاول الأستاذ السابق في أحد معاهد كيبيك العالية نيكولا بودرو الانتحار خلال مثوله أمام القاضي في محكمة مدينة كيبيك بعد أن أصدر القاضي الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر.

وكان بودرو، البالغ من العمر اثنين وأربعين عاما، أوقف مع أربعة رجال آخرين عام 2013 خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها شرطة المدينة ووجدت داخل منزله ستة وخمسين ألف مادة إباحية تتعلق بالأطفال.

وفي العودة إلى محاولته الانتحار، أفاد شهود عيان بأنه جرع حبات دواء كانت في حوزته، وسقط على الأرض حيث بقي فترة طويلة قبل وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى إحدى المستشفيات، علما أن شرطيين سارعا إلى مساعدته .

سيارة تابعة لشرطة كيبيك © ICI Radio-Canada/Carl Boivin

وكان محامي الدفاع اقترح السجن لمدة شهر ونصف خلال عطلات نهاية الأسبوع في حين طالب الادعاء العام بسجنه لمدة تتراوح بين ثمانية عشر شهرا وعشرين شهرا

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية