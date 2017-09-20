ريتز يعتذر بعد وصفه ماكينا بـ”باربي المناخ”

قدّم عضو مجلس العموم جيري ريتز الاعتذار بعد وصفه وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية كاثرين ماكينا بـ"باربي المناخ" في إشارة إلى دمية "باربي" الشقراء.

وقدّم ريتز، الذي ينتمي لحزب المحافظين، اعتذاره مساء أمس في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل بعد وقت مرور وقت قصير على نشره التعليق المذكور في تغريدة على الموقع نفسه وعقب رد من الوزيرة الليبرالية سألته فيه ما إذا كان يستخدم هذا "التعبير التمييزي على أساس الجنس" للتحدث عن ابنته أو والدته أو شقيقته.

عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين جيري ريتز (أرشيف) © PC / Fred Chartrand

ويمثل ريتز إحدى دوائر مقاطعة ساسكاتشيوان في مجلس العموم وكان وزيراً للزراعة في أوتاوا منذ عام 2007 ولغاية عام 2015 في حكومات زعيم حزب المحافظين السابق ستيفن هاربر.

(وكالة الصحافة الكندية)