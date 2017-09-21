مونتريال: إلغاء سباق الماراتون بسبب الحرّ

قرّرت مدينة مونتريال الغاء سباق الماراثون الذي كان مقرّرا اجراؤه يوم الأحد المقبل بسبب الحرّ الشديد.

واتّخذ المنظّمون قرارهم بعد مشاورات أجروها مع مع المسؤولين الطبيّين وشركاء المدينة، وذلك بعد أو توقّعت وزارة البيئة أن تصل الحرارة إلى 28 درجة مئويّة، في حين أشارت محطّة ميتيوميديا لأحوال الطقس أن يرتفع الشعور بالحرّ إلى 39 درجة مئويّة بسبب شدّة الرطوبة.

وتمّ إلغاء سباق الماراثون الطويل الذي يمتدّ على مسافة 42,2 كيلومترا والابقاء على سباق نصف الماراثون الذي تبلغ مسافته 21،1 كيلومترا.

وأكّد لويس مالافارينا المدير العام للماراثون ونصف الماراثون حرص المنظّمين على سلامة المشاركين رغم مشاعر الخيبة التي تسبّب بها الغاء السباق.

مشاركون في أحد سباقات الماراثون في مونتريال © Pascal Robidas/Radio-Canada

وتمثّل الرطوبة القويّة عامل خطر للمشاركين في الماراثون حسب قول مالافارينا الذي يشير إلى أنّ المتسابقين يتعرّقون قبل اطلاق السباق ما يرفع من خطر الاصابة بضربة شمس.

واستبعد مدير عام الماراثون احتمال ارجائه للأسبوع المقبل موضحا أنّ التحضير للسباق يستغرق سنة وأنّ الشقّ اللوجسيستي التنسيق مع الأحياء التي يجري فيها ومع بلديّة مونتريال وخدمات الدعم فضلا عن مشاركة 2000 متطوّع.

وبإمكان من يشاء أن يشارك في سباق نصف الماراثون أو أن يستعيد مبلغ المال الذي دفعه لقاء مشاركته.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)