مونتريال: محبّو السينما على موعد مع مهرجان الفيلم الأمازيغي

تستضيف مونتريال في الثلاثين من شهر أيلول سبتمبر الجاري مهرجان الفيلم الأمازيغي في نسخته الأولى.

ويقدّم المهرجان مجموعة من الأفلام، من بينها الفيلم الوثائقي بعنوان "صلاح من قبائل فلسطين" وفيلم يدير وبطاقة بريديّة وسواها.

ويقدّم المهرجان نسخته الأولى برعاية الممثّل الجزائري فوزي سايشي أحد أبرز وجوه السينما الجزائريّة.

مهرجان الفيلم الأمازيغي في مونتريال © Tahar houchi

ويقول المخرج والناقد السينمائي الجزائري طهّار حوشي إنّه اختار أن يطلق مهرجان الفيلم الأمازيغي المستقلّ في مونتريال، المدينة المتعدّدة الثقافات، التي تروّج للتعدّديّة والخصوصيّات الهويّاتيّة.

ويتوجّه المهرجان كما يقول حوشي، إلى جمهور عابر للأوطان، وهو منفتح على العالم ويقدّم صورة حقيقيّة على نقيض من العنف الرهيب المهيمن والذي يرفضه دون تحفّظ حسب قول المخرج الجزائري.

وأصبح الفيلم، كما يضيف المخرج الجزاري، وسيلة تسعى من خلالها الشعوب الأمازيغيّة لأن تصوّر نفسها وتفرض نفسها بدل أن يصوّرها الآخرون.

اجريت مقابلة مع طهّار حوشي، وهو أيضا مؤسّس مهرجان الفيلم الشرقيّ في سويسرا والذي تحدّث لإذاعتنا من جنيف عن مهرجان الفيلم الأمازيغي في مونتريال.