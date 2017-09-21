دعوة لتحديث نظام حماية الحياة الخاصة في كندا

طالب مفوض حماية الحياة الشخصية في كندا دانيال تيريين، بالمزيد من الصلاحيات العاجلة لمواكبة التطور التكنولوجي وتحديث نظام حماية الحياة الخاصة في كندا للحؤول دون أزمة ثقة الكنديين بالاقتصاد الرقمي. "فالنموذج الكندي لحماية الحياة الخاصة، القائم على تلقي الشكاوى لم يعد يتناسب مع الواقع الرقمي".

واشتكى المفوض من أن " سلطاته المتعلقة بالتدقيق والتحقيق محدودة وأنه مضطر لاقتراح توصيات يمكن للمؤسسات والمنظمات تجاهلها وعدم العمل بها.

التكنولوجيا الرقمية © HYWARDS/iStock

وطالب تيريين بتغيير القانون الفيديرالي لحماية المعلومات الشخصية في القطاع الخاص وأمل أن يحصل، على غرار نظرائه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسلطة فرض عقوبات مالية على المخالفين " ما يدفع المنظات إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بصورة أفضل".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية