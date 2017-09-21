للمرة الأولى تتحدث رئيسة حكومة مقاطعة في برلمان كيبيك

ألقت رئيسة حكومة مقاطعة أونتاريو ذات الغالبية الإنكليزية كاتلين وين اليوم الخميس كلمة باللغة الفرنسية أمام الجمعية الوطنية في كيبيك، ذات الغالبية الفرنسية، أكدت فيها استعداد أونتاريو للمساهمة في "إعادة تحديد مكانة كيبيك الخاصة ضمن الفيديرالية الكندية"، ولم تتردد بوصف كيبيك بـ "المجتمع المميز"

والخطاب كان تاريخيا ذلك أنها المرة الأولى التي تلقي فيها رئيسة حكومة أية مقاطعة كندية كلمة أمام البرلمان الكيبيكي.

وأكدت وين في كلمتها "أن الدول بحاجة أكثر فأكثر إلى مؤسسات تحمي هوية شعوبها الخاصة وأعربت عن استعدادها لإجراء مداولات حول "مكانة كيبيك الفريدة داخل كندا" وأضافت: " نحن سعداء في أونتاريو لمواصلة مساهمتنا في هذه المداولات فعالمنا مليء بالتعدديات الوطنية".

رئيسة حكومة أونتاريو مع رئيس حكومة كيبيك © PC / Chris Young

وشددت كاتلين وين على أن مقاطعتي كيبيك وأونتاريو "شريكان تاريخيان يشكلان قوة اقتصادية وسياسية عندما يتعاونان معا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية