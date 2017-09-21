مهرجان “دولاب”: نكهة حضارية سورية على ضفاف السان لوران

المديرة الإبداعية في "بيت سوريا" ماريا ظريف © تقدمة ماريا ظريف

مونتريال على موعد ابتداءً من مساء غد الجمعة ولثلاث ليالٍ متتالية مع مهرجان "دولاب" الثقافي التعددي الذي تنظمه جمعية "بيت سوريا" والمدعوم من حكومة مقاطعة كيبيك.

تراث حلبي وخط عربي وموسيقى عودٍ وناي ومنتجات حرفية ومأكولات تقليدية وسواها من التلوينات الثقافية، كلها من سوريا، سوريا الحضارة الضاربة في التاريخ، سوريا النازفة التي هجّرت الحربُ نصف أهلها فوصل منهم نحوٌ من خمسين ألفاً إلى كندا منذ سنتيْن.

مهرجان "دولاب" في نسخته السنوية الثانية في حديث مع المديرة الإبداعية في "بيت سوريا" السيدة ماريا ظريف.