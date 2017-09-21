كويار “قلق” من التصعيد في إقليم كاتالوينا

قال اليوم رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فيليب كويار إنه "قلق" من التصعيد في إسبانيا بين المدافعين عن إجراء الاستفتاء العام في إقليم كاتالونيا حول استقلاله عن إسبانيا والرافضين لحصوله.

"نحن أيضاً قلقون من الأحداث (الأخيرة)، لاسيما من توقيف أشخاص منتخبين على الصعيد البلدي (...). طبعاً لا يحق لنا التدخل في النقاشات السياسية الجارية في إسبانيا"، قال كويار صباح اليوم في جلسة للجمعية الوطنية (التشريعية) في مدينة كيبيك، وأضاف "نتمنى أن تستأنف كاتالوينا وإسبانيا الحوار السياسي والديمقراطي، وهي الطريقة الوحيدة لإزالة التوترات التي تبعدهما عن بعضهما".

ويأتي كلام كويار اليوم غداة بروز مواقف متباينة للساسة الكيبيكيين من التطورات في إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا حيث قامت أمس السلطات الإسبانية بتوقيف 14 من كبار مسؤولي الحكومة الاستقلالية في الإقليم وبأكثر من 40 عملية مداهمة ومصادرة 9,8 ملايين ورقة اقتراع.

زعيم الحزب الكيبيكي الاستقلالي جان فرانسوا ليزيه في مقابلة إذاعية (أرشيف) © Radio-Canada / Mathieu Arsenault

(لا بريس / راديو كندا الدولي)