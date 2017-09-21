كندا:ارتفاع مبيعات الجملة في يوليو إلى 62,4 مليار دولار

ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة في كندا بنسبة 1,5% في تموز (يوليو) الفائت لتبلغ 62,4 مليار دولار، وذلك بعد تراجعها بنسبة 0,6% في حزيران (يونيو)، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وارتفعت مبيعات الجملة في خمسة من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء، وهي تمثل 86% من إجمالي المبيعات.

وسُجّل الارتفاع الأكبر في قطاع مواد البناء ومستلزماته، وبلغت نسبته 4,8% لتبلغ القيمة الإجمالية للمبيعات فيه 9 مليارات دولار.

وارتفعت مبيعات الجملة من المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 2,4% لتبلغ قيمتها الإجمالية 12,2 مليار دولار.

جذوع أشجار مقطوعة قبل تحويلها إلى أخشاب للبناء (أرشيف) © PC / Jacques Boissinot

ونقّحت وكالة الإحصاء نسبة تراجع مبيعات الجملة في حزيران (يونيو) بعد أن كانت قد حددتها بـ0,5%. وكان التراجع في الشهر المذكور قد حلّ بعد ثمانية أشهر متتالية من الارتفاع.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)