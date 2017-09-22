الكنديتان سيلين ديون وأفريل لافيني من المشاهير الأكثر خطورة!

احتل نجوم كنديون مركز الصدارة مؤخرا في ترتيب المشاهير العشرة الأكثر خطورة على الانترنيت حسبما أشار التقرير السنوي لشركة البرمجيات الإلكترونية الأميركية "ماكافي" McAfee .

وتعّد الشركة ترتيبا سنويا لأكثر المشاهير الّذين يشكّلون خطرا كبيرا على مستخدمي الانترنيت في العالم، وقد جاءت أسماء أربعة نجوم كنديين في المراكز العشرة الأولى لهذه القائمة الجديدة.

وفي البالماريس والتوب عشرة للمشاهير الأكثر خطورة على المواقع الإلكترونية في النسخة الحادية عشرة هذه السنة أحتلّت النجمة الكندية من أونتاريو أفريل لافيني Avril Lavigne مركز الصدارة وأتت النجمة كارلي راي جيبسن Carly Rae Jepsen من مقاطعة بريتيش كولومبيا في المرتبة الثالثة، أما النجمة الكندية العالمية سيلين ديون Celine Dion فقد أتت في المرتبة الخامسة ليأتي النجم الشاب من أونتاريو جاستن بيبير Justin Beiber في المرتبة السابعة.

النجمة الكندية الأكثر خطورة أفريل لافيني © هيئة الإذاعة الكندية

والجدير بالذكر أن مؤسسة ماكفي تتوصل إلى نتائجها من خلال الازدحام الذي تشهده محرّكات البحث لهذا الإسم أو ذاك من المشاهير والشخصيات عبر العالم، وهكذا فإنه حين يتم إدخال إسم إحدى تلك الشخصيات في محرّكات البحث مثل غوغل وياهو وغيرها من أجل مشاهدة أخبار أو فيديوهات أو الإستماع إلى أغانيهم فقد يقع المبحر عبر المواقع ضحية عدد هائل من المواقع المشبوهة والحسابات الوهمية والبرامج التي قد تصيب جهازه الإلكتروني بالفيروسات المختلفة.

وتذكر الشركة مستخدمي المواقع الإلكترونية بأن تحميل الملفات الموسيقية من مصادر غير موثوقة أمر غير مستحب ولا يُنصح به للخطورة التي قد يشكّلها!