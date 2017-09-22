اوتاوا: إصلاح نظام الدفع الالكتروني فينيكس عالي الكلفة

ارتفعت كلفة إصلاح نظام دفع الرواتب الالكتروني "فينيكس" إلى 423 مليون دولار حسبما ورد في معلومات حصلت عليها هيئة الاذاعة الكنديّة/ راديو كندا، من وزارة الخدمات العامّة والتخزين في اوتاوا.

وفي التفاصيل، بلغت كلفة تجميع حسابات الموظّفين العاملين في 46 منظّمة حكوميّة فدراليّة 307،3 مليون دولار، في مكان واحد هو مركز خدمات دفع رواتب موظّفي القطاع العام، إضافة إلى تشغيل نظام فينيكس الذي يشمل 101 منظّمة حكوميّة.

وبلغت كلفة تثبيت الرواتب بعد المشاكل التي واجهها فينيكس 116 مليون دولار.

وتفيد معلومات إذاعتنا أنه تمّ إنفاقّ نصف مبلغ الأربعمئة مليون دولار على الخدمات المهنيّة ولا سيّما الخدمات الاستشاريّة التي قدّمتها شركات أي بي أم وبرايس واترهاوس كوبر و أغدا.

ويلحظ العقد الذي وقّعته الحكومة الكنديّة مع شركة آي بي أم لإنشاء نظام الدفع فينيكس إجراء العديد من التعديلات عليه ممّا ساهم في ارتفاع كلفته بعشرات ملايين الدولارات.

وتأثّر بمشاكل دفع الرواتب نحو من 156 ألف موظّف يعملون في القطاع العام.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)