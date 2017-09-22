جوستان ترودو يصافح مدير مكتب الإغاثة الإسلامية في كيبيك الدكتور عبد الباسط بن عيسى
Photo Credit: عبد الباسط بن عيسى

هيئة الإغاثة الإسلامية الكندية تقدّم محبوب العرب محمد عسّاف

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الجمعة 22 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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"محبوب العرب" النجم الفلسطيني محمد عسّاف نشأ في رحم الأحزان وعانى مثل الكثيرين مثله حول العالم من الفقر والحرب والحصار في مدينته غزة وهو كان من تلامذة الأونروا الأممية في بلده وهو أيضا من أحد المنضويين تحت حماية مشاريع الإغاثة الأسلامية في فلسطين، وها هو اليوم يرد الجميل ويهّب لمساعدة غيره من المحتاجين في العالم عبر مؤسسته الخيرية الخاصة التي أنشأها هذا النجم الشاب وعبر المشاركة بصوته وأغنيته في حفلات يعود ريعها لجمع تبرّعات لمحتاجين حول العالم!

مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية في كيبيك عبد الباسط بن عيسى © موقع هيئة الإغاثة
ملصق الحفلات الخيرية لمحمد عسّاف © موقع الإغاثة الإسلامية

خمس حفلات يحييها نجم آراب أيدول محمد عسّاف في خمس مدن كندية بين الخامس والتاسع من شهر تشرين الأول/أوكتوبر المقبل بالتزامن مع عيد الشكر الذي تحتفل به البلاد في التاسع من الشهر المقبل.

تبدأ جولة محمد عسّاف الخيرية بدعوة من هيئة الإغاثة الإسلامية الكندية في مدينتي إدمنتون وغالغيري في مقاطعة البرتا غرب البلاد وتعرّج على مديني تورنتو ولندن في مقاطعة أونتاريو في الوسط لتنتهي في مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك، وأما بُعد المكان في زمن قصير بين الحفلات الأربعة فهو لا يعيق المنظمين الأكفاء ذات الباع الطويل في خدمة الإنسان والقضايا الإنسانية ولا حتى تعيق المسافات الطويلة في مدة زمنية قصيرة النجم الفتي (28 عاما)خصوصا أن القضية الإنسانية هي العنوان العريض لحفلاته!

تظطلع هيئة الإغاثة الإسلامية التي أطلقت في الأراضي الكندية في العام 2007 لتصبح أكبر مؤسسة إغاثة إسلامية في البلاد وثاني أكبر فرع لهيئة الإغاثة الإسلامية بعد الولايات المتحدة الأميركية، بالعديد من المشاريع الإنسانية والخدمات أكان عبر تقديم خدمات عاجلة في المناطق التي تعاني حروبا ومجاعات وكوارث طبيعية أو عبر تمويل مشاريع دائمة لبناء المستوطنات والمدارس والمخيمات وما إلى هنالك من مشاريع تهدف إلى تقديم سبل أفضل للعيش للفقراء والمختاجين عبر الأرض قاطبة!

ويكفل المكتب الكندي لوحده نحو 8000 طفل يتيم حول العالم يوّفر لهم الإيواء والغذاء والتعليم ومياه الشفة كما أكد لي مدير مكتب الإغاثة الإسلامية في مقاطعة كيبيك الكندي الجزائري الدكتور عبد الباسط بن عيسى في الحوار الذي أجريته معه عبر الهاتف عشية الحفلات الخيرية  التي تنظّمها هيئة الإغاثة الإسلامية في كندا للنجم الفلسطيني المحبوب محمد عسّاف.

إليكم موقع هئية الإغاثة الإسلامية الكندية:

www.islamicrelief.ca

وموقع الحفلات الخيرية لمحمد عسّاف هو:

www.islamicrelief.ca/assaf

 

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فئة ثقافة وفنون، مجتمع

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