السقوط في الجحيم: عندما تستوحي الرواية من الواقع الأليم

كيف يمكن فهم الأسباب التي تدفع بالشباب للانخراط وراء تيارات التشدّد والالتحاق بمجموعات ارهابيّة؟

ما الذي يفكّرون به عندما تصل بهم الامور إلى حدّ القتل وحتّى إلى التضحية بالنفس؟

ما تأثير تصرّفهم على عائلتهم التي تجد نفسها غارقة في محنة لم تكن تتوقّعها؟

ما الذي يدور في ذهن الأمّ التي يغادر أحد أولادها المنزل دون أن يترك وسيلة للاتّصال به؟

هذه وأسئلة أخرى تطرحها الروائيّة الكنديّة جوسلين ماليه باران في كتابها الذي اختارت له عنوانا معبّرا: "السقوط في الجحيم".

وينقلك الكتاب بين صفحاته في قصّة ثلاث عائلات تجمعها المأساة والحزن والقلق.

واختارت ماليه باران عائلات من خلفيّات مختلفة، إحداها كنديّة والاخرى عائلة مسلمة مهاجرة والثالثة عائلة من الشرق الأوسط الذي يعاني ويلات الحروب منذ زمن طويل.

ويروي الكتاب قصّة الشباب الثلاثة ويصف بشكل مؤثّر معاناة الأمّهات الثلاث اللواتي أذهلهنّ انجراف أولادهن وراء تيّار الارهاب وعجزهنّ عن تفسير السبب وراء ذلك.

الروائيّة جوسلين ماليه باران تحدّثت إلى زميلنا ريمون ديمارتو من القسم الفرنسي في راديو كندا الدولي عن روايتها والهدف من وراء اختيار موضوعها.

الروائيّة جوسلين ماليه باران تتحدّث إلى القسم الفرنسي في راديو كندا الدولي