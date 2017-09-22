“ملكات خمس” كنديات يقدّمن أغنية الروك في كازينو مونتريال

يقدّم كازينو مونتريال استعراضا موسيقيا راقصا بعنوان "Queens On Tour” أي ملكات في جولة وهن خمس فنانات كنديات تقدّمن في العرض أجمل الإغنيات في ريبرتوار أغنية الروك في كندا والعالم الذي أدته نساء فقط مثل تينا تورنير Tina Turner والكندية آلانيس موريست Alanis Morissette ، وقد أستحقت هواتي النساء لقبهن كملكات عندما أثبتن بقوة أصواتهن وحضورهن بأن الروك ليس نجاحا ذكوريا فحسب بل يمكن للاصوات النسائية أيضا أن تؤديه بإبداع !

الفرقة الغنائية التي تدعى "باز" Bazz، والمؤلفة من المغنيات الستة يرافقها على المسرح أربعة راقصات وخمسة عازفين بينهم عازفتان ما يعني أن العمل برمتّه توقّعه مواهب نسائية!

تفتتح النسوة الفنانات الخمس العرض بموسيقى كارمينا بورنا Carmina Burana التي زلزلت المكان وأطلقت التحذير للحاضرين بأن العرض المقدّم سيكون استثنائيا ومتميّزا باصوات نسائية تختلف وتتشابه، تلين وتشتّد، تتصادم وتتلاقى وتخرج شحنة من الدينامية والطاقة ستذهلنا في مرات كثيرة وتجعلنا نشنّف الآذان للمزيد من الاستماع والاختراق إلى عوالم هذه الموسيقى الغربية المُزلزلة!

Queens On Tour على مسرح الكاباريه الثقافي الفني في كازينو مونتريال حتى الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول/أوكتوبر المقبل.

وهذه مواعيد العروض:

السبت: 23 أيلول/ سبتمبر، الجمعة والسبت: 29 و30 أيلول/سبتمبر، الجمعة والسبت 6 و7 تشرين الأول/ أوكتوبر والسبت 28 أوكتوبر المقبل!