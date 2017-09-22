أسبوع تراجع للدولار الكندي وارتفاع لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 81,19 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,15 سنت أميركي عن معدل سعره أمس ولكن بتراجع 0,90 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون بالتالي قد تراجع بنسبة 1,1% إزاء العملة الأميركية هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 0,41% الأسبوع الفائت.

وهذا ثاني أسبوع تراجع على التوالي للدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الارتفاع.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15454,23 نقطة، بتراجع لا يُذكر قدره 0,69 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بارتفاع كبير عن مستوى إغلاقه يوم الجمعة الفائت قدره 281,20 نقطة، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 1,85% هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 1,25% الأسبوع الفائت.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على 50,66 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,11 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)