كندا: التضخم يواصل الارتفاع ويبلغ 1,4% الشهر الفائت

بلغ معدل التضخم في كندا 1,4% لفترة الـ12 شهراً المنتهية في آب (أغسطس) الفائت، مرتفعاً من 1,2% للفترة نفسها المنتهية في الشهر الذي سبق، تموز (يوليو)، ومن 1% للفترة نفسها المنتهية في حزيران (يونيو)، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وشكل ارتفاع أسعار النقل قاطرة ارتفاع معدل التضخم، إذ ارتفعت بنسبة 2,8% في الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت بعد ارتفاعها بنسبة 1,9% في الفترة المماثلة المنتهية في حزيران (يونيو).

وسُجل في هذا الإطار ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 8,6% في الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت. وارتفعت في الفترة نفسها أسعار النقل الجوي بنسبة 6,2% وأسعار إيواء المسافرين بنسبة 6,3%.

ارتفعت أسعار اللحوم في كندا بنسبة 1,1% في الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت © Radio-Canada

وعادت أسعار الأغذية للارتفاع بعد أن كانت قد تراجعت بفضل ارتفاع سعر الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي، فارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 1,1% وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5,6% في الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت.

ويعزز ارتفاع معدل التضخم الشهر الفائت بـ0,2 نقطة مئوية لشهر ثان على التوالي واقترابُه أكثر من هدف الـ2% المثالي بنظر بنك كندا (المصرف المركزي) رأيَ هذا الأخير بأن تدني التضخم في البلاد كان مؤقتاً.

(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي)