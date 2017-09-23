Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 23-09-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 23 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أرقام الأسبوع يعدّه ويقدّمه هذا الأسبوع كلّ من  مي أبو صعب وفادي الهاروني .

نقدّم من خلال البرنامج مجموعة من الأخبار في ارقام نتناول فيها شؤونا كنديّة لفتت انتباهنا.

الديمقراطيّون الجدد: طريقة مبتكرة لانتخاب زعيم الحزب

باشر أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد اعتبارا من يوم الاثنين في 18 أيلول سبتمبر، عمليّة التصويت لاختيار زعيم جديد للحزب خلفا للزعيم المستقيل توماس مولكير.

وبإمكان 124 ألف شخص يحقّ لهم التصويت أن يصوّتوا عبر الانترنت أو عبر البريد العادي.

ويفوز بالزعامة المرشّح الذي يحصل على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

ومن المحتمل أن يتطلّب فوز أحد المرشّحين الأربعة 3 دورات انتخابيّة.

ويصوّت الأعضاء وفق نظام الاقتراع التفضيلي، ويتمّ في كلّ مرّة، حذف اسم أحد المرشّحين الذي حاز على أدنى نسبة من المؤيّدين.

المرشّحون الأربعة لزعامة الحزب الديمقراطي الجديد/Canadian Press

المرشّحون الأربعة لزعامة الحزب الديمقراطي الجديد/Canadian Press

وقرّر الحزب أن يضع مهلة أسبوع بين كلّ واحدة من الدورات الانتخابيّة وأمام الأعضاء مهلة من 7 أيّام إن اراد أحدهم أن يغيّر رأيه.

وبإمكانه أن يجري التغيير خلال المهلة التي تفصل دورة تصويت عن الأخرى ما يتيح أمام  كلّ واحد من المرشّحين فرصة متابعة حملته لاستمالة المزيد من المؤيّدين لصفوفه.

ومن المتوقّع نشر النتائج مطلع تشرين الأوّل اكتوبر في تورونتو.

ويتمّ نشر نتائج الدورة الثانية في حال حصولها في 8 تشرين الأوّل في مونتريال ونتائج الدورة الثالثة إن لزم الأمر في 15 تشرين الأوّل اكتوبر في اوتاوا.

ويتنافس على زعامة الحزب الديمقراطي الجديد 4 مرشّحين، هم سيّدة و3 رجال وهم على التوالي: نكي أشتون وغي كارون وجاغميت سينغ وشارلي انغوس.

جذوع أشجار مقطوعة قبل تحويلها إلى أخشاب للبناء (أرشيف)
جذوع أشجار مقطوعة قبل تحويلها إلى أخشاب للبناء (أرشيف) © PC/Jacques Boissinot

62,4
بمليارات الدولارات.
هذا ما بلغته القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة في كندا في تموز (يوليو) الفائت، مرتفعةً بنسبة 1,5% عن مستواها في حزيران (يونيو) كما أفادت وكالة الإحصاء الكندية.

وارتفعت مبيعات الجملة في خمسةٍ من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء، وهي تمثل 86% من إجمالي المبيعات.

وسُجّل الارتفاع الأكبر في قطاع مواد البناء ومستلزماته، وبلغت نسبته 4,8% لتبلغ القيمة الإجمالية للمبيعات فيه 9 مليارات دولار.

وارتفعت مبيعات الجملة من المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 2,4% لتبلغ قيمتها الإجمالية 12,2 مليار دولار.

ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5,6% في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت
ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5,6% في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت © AFP/Paul J. Richards

1,4%
هذا هو معدل التضخم في كندا لفترة الـ12 شهراً المنتهية في آب (أغسطس) الفائت، مرتفعاً من 1,2% للفترة نفسها المنتهية في الشهر الذي سبق، أي تموز (يوليو)، كما أفادت وكالة الإحصاء الكندية.

وشكل ارتفاع أسعار النقل قاطرة ارتفاع معدل التضخم، إذ ارتفعت بنسبة 2,8% في الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت بعد ارتفاعها بنسبة 1,9% في الفترة المماثلة المنتهية في حزيران (يونيو)، وسُجل في هذا الإطار ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 8,6%.

وعادت أسعار الأغذية للارتفاع بعد أن كانت قد تراجعت بفضل ارتفاع سعر الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي، فارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 1,1% وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5,6% في الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت.

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فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، سياسة

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