فيسبوك : تعليق العلاقة مع الأصدقاء دون قطعها نهائيا

يختبر موقع فيسبوك وظيفة جديدة تسمح للمستخدمين بتعليق العلاقة دون قطعها بصفة نهائية مع الأصدقاء أو المجموعات على الموقع الاجتماعي.

وتقوم الخدمة التي أطلق عليها اسم

Snooze

بحجب منشورات وتعاليق الاصدقاء او المجموعات بصفة مؤقتة وذلك لفترة يوم أو أسبوع أو شهر .

وأوضح ناطق رسمي لشركة فيسبوك لموقع تيككرنش الذي نقل الخبر أن الموقع الاجتماعي يحاول مساعدة المستخدمين في تنقية الأخبار الأكثر الافادة لهم.

ويسعى فيسبوك في الوقت نفسه الحفاظ على العلاقات بين المستخدمين الذي بلغ عددهم أكثر من مليارين. ويحرص أيضا على تشجيع التفاعل بينهم.وتقوم ميزة Snooze

بترتيب سلم العلاقات بين أصدقائك و ما ينشرونه علي فيسبوك

للوصول الى ميزة

Snooze

يجب النقر على المنشور واختيار

unfollow or snooze

زبير الجازي