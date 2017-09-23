فيسبوك : تعليق العلاقة مع الأصدقاء دون قطعها نهائيا

يختبر موقع فيسبوك وظيفة جديدة تسمح للمستخدمين بتعليق العلاقة دون قطعها بصفة نهائية مع الأصدقاء أو المجموعات على الموقع الاجتماعي.
وتقوم الخدمة التي أطلق عليها اسم
Snooze
بحجب منشورات وتعاليق الاصدقاء او المجموعات بصفة مؤقتة وذلك لفترة يوم أو أسبوع أو شهر .
وأوضح ناطق رسمي لشركة فيسبوك لموقع تيككرنش الذي نقل الخبر أن الموقع الاجتماعي يحاول مساعدة المستخدمين في تنقية الأخبار الأكثر الافادة لهم.
ويسعى فيسبوك في الوقت نفسه الحفاظ على العلاقات بين المستخدمين الذي بلغ عددهم أكثر من مليارين. ويحرص أيضا على تشجيع التفاعل بينهم.وتقوم ميزة Snooze
بترتيب سلم العلاقات بين أصدقائك و ما ينشرونه علي فيسبوك
للوصول الى ميزة
Snooze
يجب النقر على المنشور واختيار
unfollow or snooze
زبير الجازي
اترك تعليقاً