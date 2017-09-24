من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب
Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

بلا حدود ليوم الأحد 24-09-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأحد 24 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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بلا حدود برنامج نقدّم فيه مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة التي تتمحور حول مواضيع متفرّقة سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة وسواها.

مي أبو صعب  تتنحدّث في تقريرها عن التحدّيات التي تنتظر الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو مع افتتاح الدورة البرلمانيّة الخريفيّة مطلع الأسبوع.

وتزامن افتتاح الدورة مع زيارة قامت بها رئيسة حكومة بريطانيا تيريزا ماي إلى أوتاوا.

ورحّب ترودو بتيريزا ماي وأكّد على متانة العلاقات التي تربط البلدين.

وتحدّث عن اتّفاق التبدل الحر الكندي الاوروبي، وأشار إلى أنّ بريطانيا أكّدت أكثر من مرّة دعمها للاتّفاق.

"نحن ندرك القواعد المعمول بها في إطار التفاوض مع الاتّحاد الاوروبي وأعضائه ونحترم حاجة بريطانيا في المضيّ في مسارها للخروج من الاتّحاد الاوروبيّ وندرك في الوقت عينه انّ  بريطانيا أكّدت أكثر من مرّة دعمها للاتّفاق الكنديّ الاروروبي قال رئيس الحكومة جوستان ترودو".

وثمّة ملفّات كثيرة تشغل الحكومة الكنديّة مع بداية الدورة البرلمانيّة، من بينها المفاوضات بشأن اتّفاق التبادل التجاري الحرّ المعروف بنافتا الموقّع بين دول أميركا الشماليّة الثلاث كندا والولايات المتّحدة والمكسيك.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو مستقبلا في اوتاوا رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي/Justin Tang/Canadian Press

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو مستقبلا في اوتاوا رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي/Justin Tang/Canadian Press

وجاءت إعادة التفاوض بشأنه وفاء من الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بتعهّد قطعه خلال حملته الانتخابيّة.

وهنالك الخلاف الكندي الأميركي حول الأخشاب ، وقد فرضت إدارة الرئيس ترامب رسوما تعويضيّة على خمس شركات كنديّة رئيسيّة تصدّر الأخشاب نحو الولايات المتّحدة، تتراوح  نسبتها ما بين 3 إلى 24 بالمئة مع مفعول رجعي.

كما فرضت ضريبة مضادّة للإغراق التجاري  بنسبة  6،87 بالمئة على صادرات خشب البناء الكندي.

أضف إلى ذلك تدفّق اللاجئين الهايتيين من الولايات المتّحدة نحو كندا، بعد أن ألغى الرئيس ترامب الحماية المؤقّتة التي منحها الرئيس السابق اوباما للهايتيّين المقيمين بصورة غير شرعيّة في الولايات المتّحدة.

هذا فضلا عن مسألة تشريع الماريجوانا لأسباب ترفيهيّة، والتي تعهّدت الحكومة أن تدخل حيّز التطبيق مطلع شهر تمّوز يوليو من العام المقبل 2018، وأزمة أشباه الأفيونيّات التي تعاني منها بصورة خاصّة تورونتو وفانكوفر وكالغاري وبدأت تمتدّ إلى مونتريال.

ملفّات كثيرة مطروحة على النقاش في مجلس العموم وحدّة الجدل ستكون مرتفعة بين الحكومة وأحزاب المعارضة طوال الأشهر القليلة المقبلة.

 

مبنى البرلمان اللبناني
مبنى البرلمان اللبناني © ? Sharif Karim / Reuters

إقتراح تقديم موعد الانتخابات في لبنان، تكتيك أم استراتيجية ؟

من المقرر أن تجري الانتخابات النيابية اللبنانية في أيار – مايو المقبل، بعد التمديد لمجلس النواب الحالي أكثر من مرة، وبعد التوافق على قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية والصوت التفضيلي واعتماد البطاقة البيومترية التي تتيح للمواطن الانتخاب في مكان سكنه دون الاضطرار إلى الانتخاب في بلدته أو دائرته الانتخابية.

وبالرغم من حسن النيات، فثمة عدة عراقيل منها عدم التمكن من إصدار حوالي أربعة ملايين بطاقة ممغنطة في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، وعن سوء نية تهدف إلى تعطيل الانتخابات وإلغائها أو تأجيلها وبالتالي التمديد مرة أخرى للنواب الحاليين.

أمس، أطلق رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة أمل وكتلة الإنماء والتحرير الأستاذ نبيه بري ما وصف بالقنبلة السياسية، باقتراحه تسبيق أو تقديم موعد إجراء الانتخابات إلى ما قبل نهاية هذا العام.

ضيفنا الكاتب والصحافي ورئيس تحرير مجلة المستقبل الكندي الدكتور إبراهيم الغريب في قراءة لمجمل ما يحيط بالانتخابات التشريعية في أعقاب اقتراح تقديم موعدها.

أبيات لـ
أبيات لـ"أمير الدولتيْن"، اللبناني أمين آل ناصر الدين، أحد أعلام العرب في الشعر والبيان ومؤلف "دقائق العربية"، أحد أبرز المراجع اللغوية العربية © Facebook / Association des amis de la langue arabe

أصدقاء لغة الضاد في بلاد القيقب

الأستاذ أسامه كامل أبو شقرا كاتب كندي لبناني يعشق اللغة العربية، ودفعه هذا العشق إلى تأسيس "جمعية أصدقاء اللغة العربية" في كندا (Association des amis de la langue arabe – ADALA) وإلى إطلاق صفحة لها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ينشر عليها أبياتاً شعرية وحِكَماً وأمثلةً ودرراً وفوائد لغوية وكلَّ ما تطرب له آذان محبّي لغة الضاد، والصفحة تستقبل مساهمات كل من يحب إثراءها.

ومن بين كتب أسامه أبو شقرا "الاقتصاد في القرآن" و"دليل الموضوعات في آيات القرآن الكريم" و"حنين الحب"، وهي باللغة العربية، و"يسوع المسيح ومريم العذراء في القرآن" بالفرنسية. كما تنشر له الصحافة العربية مقالات عدة في أمور الدين والمجتمع.

فادي الهاروني حاور الأستاذ أسامه كامل أبو شقرا حول "جمعية أصدقاء اللغة العربية" وصفحتها الـ"فيسبوكية".

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