ذائب كندية تعوي
Photo Credit: هيئة الإذاعة الكندية

عواء الذئب في حناجر بشرية في غرب كندا!

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الإثنين 25 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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اجتمع 2033 شخص في مدينة طومبسون Thompson شمال مقاطعة مانيتوبا في الغرب الكندي ليقلّدوا عواء الذئاب مسجلين رقما قياسيا في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

ولتسجيل الرقم القياسي والاعتراف به، كان على المشاركين من سكان المدينة الكندية أن ستمرّوا في العواء بكل ما يملكون من طاقة وقوة لمدة دقيقة كاملة من دون توقف، وفي هذا الإطار يقول فولكير بيكمان Volker Beckman وهو أحد المتطوعين في مهرجان أورورا السنوي في مدينة تومبسون الذي نظم الحشد الجماهيري لإطلاق أضخم عواء للذئاب سيحطم الرقم القياسي السابق لهذه التظاهرة، يقول بيكمان:

إن لموسوعة غينيس شروط حازمة جدا جدا لمراقبة وفحص والتحقق وتصوير كل شيء من أجل التأكد من النتائج ورفعها في سجلاتها لئلا يُصار إلى التشكيك في ما بعد بصحة هذه النتائج، لذا فإن كل شيء أكيد مع موسوعة الأرقام القياسية!

وقد كانت مدينة شلالات نياغرا في مقاطعة اونتاريو في الوسط الكندي فازت بلقب المدينة التي سجلت أكبر تجمهر بشري لعواء الذئب في تموز/يوليو الماضي وقد بلغ عدد المشاركين في العواء 803 أشخاص.

والرقم القياسي الجديد الذي سجله أبناء طومبسون يجعلهم أبطال بجدارة وامتياز في تقليد عواء الذئب سيما وأن مدينتهم تعتبر العاصمة العالمية للذئاب إذ إنها تأوي أعداد هائلة منها في غاباتها ومساحات حقولها النائية الشاسعة كما أن الذئب يعتبر شعار هذه المدينة ويفاخر أهلها بعدم خوفهم من هذه الحيوانات بل هم تآلفوا وتعايشوا معها...

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة طومبسون تستضيف الاسبوع المقبل مؤتمر دولي حول الذئاب!

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