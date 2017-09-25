ساحة قرية مون ترامبلان كما بدت أمس
Photo Credit: Station Mont Tremblant

ورق شجر أيلول أخضر في كندا والخريف مُرجأ!

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الإثنين 25 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

كعادتي، أستّقل في مطلع كل خريف سيارتي إلى مدينة جبل ترامبلان Mont Tremblant في منطقة اللورنتيد Laurentides شمال مدينة مونتريال لأشاهد مهرجان الألوان التي تتألق بأبها حلة في تلك المنطقة الشمالية!

بالأمس قصدت مون ترامبلان مع بدء فصل الخريف وغالبا الفصول في كندا تأتي في موعدها تماما ولا تتأخر يوما واحدا، ولكن هذه السنة ليس الخريف، وهو أبو الفصول في كندا، ليس على الموعد كعادته وقد يتأخر وصوله لحين بعد بسبب موجة الحر الشديد التي تشهدها في شكل خاص مقاطعة كيبيك في وسط البلاد.

في الطريق إلى مون ترامبلان التي تبعد نجو ساعة ونصف الساعة من شمال مونتريال لا زالت الأشجار تحتفظ بغالبية أوراقها وهي توشّحت فقط ببعض الألوان الخافتة ليسيطر فيها اللون الأخضر وكنت انتظر أن يتغير المشهد عند وصولي إلى أعلى قمة في مون ترامبلان ولكن حتى في هذه النقطة على أعلى جبل في اللورنتيد كان الطقس حارا جدا بالأمس ولأول مرة استمتع بالمشي والركض من دون ان يعتريني البرد القارص في قمة هذه الجبال في هذا الوقت من السنة!

في باحة قرية مون ترامبلان ألهو مع الأطفال بالمياه بفعل الجو الحار! © بعدسة كوليت زينة ضرغام

كثر كانوا المتنزهين الذين قصدوا مون ترامبلان في عطلة الاسبوع المنصرم خصوصا أن أنشطة الصيف لا زالت قائمة وهي عديدة وكثيرة تحاول أن ترضي كل الأذواق وكل الأعمار الكبار قبل الصغار، إذ إن قرية مون ترامبلان السياحية أصبحت مقصد وغاية كل محب للطبيعة الكندية البهية المتألقة مع بدايات كل خريف، ويقصد قرية مون ترامبلان Village Mont Tremblant في شكل خاص الأسيويون من صينيين ويابانيين وكوريين الذين ينظمون رحلات إلى هناك لمعاينة مهرجان الألوان الذي ينظم في كل سنة يتخلله مشاغل رسم وعروض غنائية في الهواء الطلق لعدد من الفنانين الكنديين في شكل خاص فتطرب الأذن والعين معا!

وتجدر الإشارة إلى أن كيبيك شهدت أكثر من 15 يوما من درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسميو مؤخرا وهي ظاهرة لا تتكرر إلا كل 30 عاما كما يؤكد الخبراء في الأرصاد الجوية، ويؤكد هؤلاء بأن هذه الظاهرة من موجة الحر الشديد التي تجتاح مقاطعة كيبيك حدثت أربع مرات فقط في خلال 125 سنة الماضية.

ويؤكد خبير في المناخ بأنه تطلق صفة "موجة حر شديدة" عندما تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة ويتخطى عامل الرطوبة ال 40 درجة خلال ثلاثة أيام متعاقبة وإلى اليوم أبعد تاريخ شهدت فيه كيبيك موجة حر كان بين السابع والعاشر من أيلول وكان ذلك في العام 2002!

شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ،
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
كتاب السقوط في الجحيم بقلم جوسلين ماليه باران/ David, Éditeur
إقتصاد، سياسةنافتا: المحافظون يطالبون ترودو بمواقف قوية واضحةسياسةاستطلاع يضع المحافظين في المرتبة الأولى من حيث الشعبيةدولي، سياسةقراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الألمانيةدولي، سياسةقيام الدولة الكردية بين الحلم والواقعمجتمعسابقة كندية: برنامج دراسي لتعليم إنتاج الماريجوانامجتمعجامعة ألبرتا تشجع ضحايا العنف الجنسي على رفع شكوىمجتمعورق شجر أيلول أخضر في كندا والخريف مُرجأ!مجتمععواء الذئب في حناجر بشرية في غرب كندا!شخصيات، مجتمع"بنات من أجل الحياة" في كندا تتوّج نساء السلام في العالمإقتصاد، ثقافة وفنون، دولي، سياسةبلا حدود ليوم الأحد 24-09-2017

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية