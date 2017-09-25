سابقة كندية: برنامج دراسي لتعليم إنتاج الماريجوانا

مع اقتراب موعد تشريع إنتاج الماريجوانا لأغراض ترفيهية واستهلاكها مطلع تموز – يوليو المقبل، يستعد معهد نياغارا العالي لتقديم أول برنامج دراسي شامل لتعليم إنتاج الماريجوانا التجارية في

كندا الخريف المقبل، يشارك فيه خمسة وعشرون طالبا. ويتضمن البرنامج التعليمي عشر حصص دراسية في علم الإحياء وعلوم إنتاج الماريجوانا .

وقد حددت الجامعة معايير القبول، منها أن يكون الطالب قد حصل على شهادة العلوم الثانوية أو الجامعية في مجال الزراعة كما سيخضع الطلاب إلى تدقيق في سوابقهم الجنائية. وستبلغ كلفة الدراسة عشرة آلاف دولار.

زراعة الماريجوانا © راديو كندا

واعتبر عميد مدرسة علوم البيئة والزراعة ألان أنويند، أن المعهد أدرك مدى اتساع الطلب للعمال المهرة في القطاع جراء المداولات التي قام بها مع منتجي الماريجوانا وقال: "من الواضح أن هذه الصناعة التي تزدهر يوما عن يوم، بحاجة إلى العديد من العمال المتخصصين ".

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