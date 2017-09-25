قيام الدولة الكردية بين الحلم والواقع

يبدو أن الأكراد هذه المرة، يسعون جهدهم لعدم تفويت هذا اللحظة التاريخية السانحة. فبالرغم من معارضة المجتمع الدولي، وتهديد الحكومة العراقية ودول الجوار، دعوا إلى استفتاء عام حول الاستقلال جري اليوم وتمحور حول الإجابة على السؤال التالي :

"هل توافقون على أن تصبح كردستان ذات الحكم الذاتي والمناطق الكردية الموجودة خارج حدودها ، دولة مستقلة "؟

ذلك أن أكبر القوميات التي لا تمتلك دولة مستقلة أو كيانا موحدا يعترف به المجتمع الدولي، هم الأكراد الذين يتراوح عددهم ما بين عشرين وثلاثين مليون نسمة موزعين على أربع دول في الشرق الأوسط تخومه ، وفي بعض الدول المجاورة. فحوالي خمسة عشر مليون كردي ، أي ما يوازي نسبة ستة وخمسين بالمئة من مجموع الأكراد في العالم، يسكنون في جنوب شرق تركيا، وحوالي أربعة ملايين يقيمون في شمال غرب إيران، وحوالي خمسة ملايين آخرين في شمال شرق العراق، وحوالي مليون ونصف في شمال شرق سوريا.

ملصق للدعوة للمشاركة في الاستفتاء © رويترز

وهذا التشتت الجغرافي يشكل ربما أكبر عقبة تواجه إنشاء الدولة الكردية التي يحلم بها أكراد العالم ، والتي انطلقت فكرتها في مطلع عشرينيات القرن الماضي في أعقاب تسلم مصطفى كمال أتاتورك مقاليد السلطة في تركيا في أعقاب انهيار الدولة العثمانية .

وبالتالي، فقيام دولة كردية يتطلب موافقة أربع دول، كل منها يغار على حدوده الجغرافية ويرفض اقتطاع جزء منها، ناهيك عن موقف الدول العظمى والمجتمع الدولي بالإجمال، المعارض لقيام الدولة.