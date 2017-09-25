قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية

فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل بولاية رابعة على التوالي نتيجة الانتخابات التشريعية العامة في بلادها أمس، إلّا أن تحالف حزبها "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" البافاري خسر 65 مقعداً مقارنة بحجمه في مجلس النواب السابق إذ نال هذه المرة 246 مقعداً من أصل 709 مقاعد يتكوّن منها المجلس. وهذا ما دفع زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي مارتن شولتز لوصف حليفته في الائتلاف الحكومي السابق بأنها "الخاسر الأكبر" في انتخابات أمس، علماً بأن حزبه فقد 40 مقعداً ليكتفي بـ153 مقعداً.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل متوجهة إلى نواب بلدها في إحدى جلسات البرلمان (أرشيف) © AFP / Odd Andersen

وقد يكون المنتصرون الفعليون في الانتخابات التشريعية في كبرى دول الاتحاد الأوروبي حزبَ "البديل من أجل ألمانيا" و"حزب الديمقراطيين الأحرار". فالأول، وهو قومي يميني متشدد تعهد بالتصدي لـ"غزو الأجانب"، دخل البرلمان للمرة الأولى وبـ94 مقعداً، ما يجعله الحزب الثالث في البرلمان، والثاني، المدعوم بقوة من أصحاب الأعمال، عاد إلى البرلمان وبـ80 مقعداً.

ما أسباب تصاعد اليمين الشعبوي في ألمانيا ودول أوروبية أخرى؟ تناولتُ الموضوع مع الصحافي السوري المقيم في السويد الأستاذ رؤوف بكر.

رابط ذو صلة:

ميركيل تتمسك بالسلطة في ألمانيا لكن شعبيتها تنزف لصالح اليمين المتشدد الصاعد (من موقع "سي بي سي")