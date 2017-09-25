نافتا: المحافظون يطالبون ترودو بمواقف قوية واضحة

طالب حزب المحافظين رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوستان ترودو بمواقف قوية وواضحة دفاعاً عن الاقتصاد الكندي في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا")، لاسيما في قطاعيْ السيارات والألبان.

وأكد عضو مجلس العموم إرين أوتول بدايةً على دعم حزب المحافظين الحكومةَ الكندية في مفاوضات تحديث "نافتا" التي بدأت الجولة الثالثة منها يوم السبت في أوتاوا على أن تنتهي بعد غد الأربعاء.

"ندعم باحترام جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق من أجل كندا. ولكن كمعارضة رسمية (في مجلس العموم) لدينا بعض القلق الذي برز خلال الجولة الأولى من المفاوضات والذي لا يزال حاضراً خلال جولة المفاوضات الحالية"، قال أوتول، عضو اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية، اليوم للصحفيين.

"كنائب أونتاري لم أسمع بعد الحكومة تتحدث عن أهمية صناعة السيارات التي يتوقف عليها القوت اليومي لـ140 ألف عامل في قطاع تجميع السيارات وصناعة قطع غيار السيارات"، أضاف أوتول. يُشار إلى أن صناعة السيارات الكندية منحصرة في أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا ومحركها الاقتصادي.

تضم اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 © CBC

ومن جهته قال اليوم وزير الزراعة الكندي لورانس ماكولي إن حكومته مستعدة لتحديث "نافتا"، لكنها ستحمي نظام إدارة العرض.

"نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن نظام يعمل على ما يُرام لهذا البلد وللمستهلكين ويُعتبَر نموذجاً حول العالم"، قال ماكولي عن نظام إدارة العرض عقب اجتماعه بمزارعين كنديين.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية)