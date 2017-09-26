لابا (جورج خبّاز) وابنه الملاك غدي!
Photo Credit: بوستر الفيلم

“غدي” جورج خبّاز حمل للكنديين غداً أكثر إشراقا!

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 26 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

تسّنى للكنديين وخصوصا لمن يتحدّرون من أصول لبنانية وعربية أن يشاهدوا باكورة جورج خبّاز السينمائية " غدي" بتوقيع المخرج أمين درّة في دور العرض الكندية لأول مرّة في مونتريال وأوتوا مؤخرا في إطار المهرجان السينمائي اللبناني الأول الذي شهدته المدينتان!

الفنان اللبناني جورج خبّاز في حفل تكريمه في مونتريال © مهرجان الفيلم اللبناني في كندا

في مونتريال انضممت إلى الجمهور الكثيف الذي أتى إلى العرض الوحيد لفيلم غدي مؤخرا في صالة سينما غوتزو Guzzo في مدينة سان-لوران ذات التمركز الأبرز لأبناء الجالية اللبنانية والعربية في مونتريال وقد اعتذر المنظمون تلك الليلة عن تغيّب السينمائي اللبناني عن حضور العرض بسبب تأخر السفارة الكندية في بيروت في منحه تأشيرة الدخول إلى الأراضي الكندية علما أنه حضر فيما بعد والتحق بعرض فيلمه في العاصمة الكندية!

وقد أناب استاذ السينما في جامعة سيدة اللويزة في لبنان السينمائي سام لحود عن جورج خباز في الاجتماع بالحضور الذي كان ينتظر لقاء خباز تلك الليلة في مناقشة تلي الفيلم!

"غدي" هو جورج خبّاز نفسه هو أنا، هو أنت لانه يمثل كل واحد منا بعجزه وبعبقريته، بفشله وبنجاحه، ببشريته وبألوهيته، يدهشنا جورج خبّاز هذا الفنان المتعدد المواهب في كل مرّة يقدّم فيها إبداعا جديدا تمثيلا، نصا، غناء وإخراجا...

"المشخّصاتي" الشديد التعبيرّ © جورج خباز

تزوج جورج خباز الكلمة، هي زاده وزوّاده، هي صومعته وديره بعكس ما قاله أحد الحضور الذين التقيتهم بعد عرض الفيلم إذ يتمنى هذا المتحدث لجورج خباز الهناء مع عائلته وأولاده، حماهم وحفظهم له الرب

"غدي" كما يعني الاسم هو الغد الأحلى، المشرق حيث يتطّهر الانسان ويؤهّل لموائد الرب المقدسة...

تاليا تستمعون إلى تقرير أعددته عن فيلم غدي:

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ،
فئة ثقافة وفنون

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
كتاب السقوط في الجحيم بقلم جوسلين ماليه باران/ David, Éditeur
إقتصادالغرفة العقارية في تورونتو قلقة من ضريبة على المساكن الشاغرةمجتمع، هجرة ولجوءسلوك طرق النجاح بأمل رغم الصعاب والتحدياتمجتمعاليمين المتطرف يقلق السلطات في كيبيكإقتصاد، سياسة"أوبر" توقف أعمالها في كيبيك ما لم تتراجع الحكومة عن شروطهامجتمعحتى تعكس الشرطة واقع المجتمعمجتمعالكنديون يرّحبون بنبتة القّنب في أطباقهم وعلى موائدهم!سياسةكندا تمنع استعمال المعلومات التي أخذت تحت التعذيبثقافة وفنون"غدي" جورج خبّاز حمل للكنديين غداً أكثر إشراقا!مجتمع"أكلٌ ومرعى وقِلّةُ صنعة" غاية ومطلب لكندي طموح!إقتصاد، سياسةنافتا: المحافظون يطالبون ترودو بمواقف قوية واضحة

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية