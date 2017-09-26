حتى تعكس الشرطة واقع المجتمع

تعتزم شرطة العاصمة أوتاوا توظيف المزيد من المهاجرين وسكان كندا الأصليين والنساء لتعكس واقع المجتمع الكندي التعددي ، وقد تم التداول في هذا التوجه في اجتماع عقد مساء أمس.

وكانت الشرطة وظفت السنة الماضية خمسة وعشرين شرطيا بينهم خمس نساء ، وستة مهاجرين، وقد حافظ عدد النساء اللواتي تم توظيفهن على نسبة حوالي اثنين وعشرين بالمئة خلال السنتين الماضيتين بينما ازداد عدد افراد الشرطة من المهاجرين وتراجع عدد أفراد الشرطة من السكان الأصليين .

شرطة أوتاوا © CBC

ويعتزم قائد شرطة أوتاوا شارل بوردولو توظيف خمسة وعشرين شرطيا جديدا. وهو يقول: "نحن لا نعكس بالفعل المجتمع الذي نخدمه".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية