“أوبر” توقف أعمالها في كيبيك ما لم تتراجع الحكومة عن شروطها

أعلن المدير العام لشركة "أوبر" (Uber) للنقل في مقاطعة كيبيك، جان نيكولا غيميت، أن الشركة ستوقف أعمالها في المقاطعة في 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إذا لم تتراجع حكومة المقاطعة عن الشروط الجديدة التي فرضتها عليها.

وكانت حكومة فيليب كويار الليبرالية في كيبيك قد أكدت الأسبوع الفائت استعدادها لتمديد مدة مشروع ريادي يهدف لوضع إطار لأنشطة "أوبر" في المقاطعة سنةً إضافية لكن وفق بعض الشروط. وكانت الحكومة قد أطلقت المشروع المذكور في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

ومن بين هذه الشروط الجديدة زيادة ساعات تأهيل سائقي "أوبر" من 20 ساعة إلى 35 ساعة، وإجراء معاينة إلزامية لسيارات النقل كل 12 شهراً، والتشدد في التحقق من السوابق العدلية للسائقين.

رجل يعمل مع شركة "أوبر" في أوتاوا خلف مقود سيارته الخاصة (أرشيف) © هيئة الإذاعة الكندية

لكن إدارة "أوبر" ترى أن هذا الإطار التنظيمي شديد الصرامة، لاسيما البند المتعلق بزيادة ساعات تأهيل السائقين إلى 35 ساعة. ورأى غيميت أن هذه الشروط الجديدة ستحرم نحواً من مليون شخص في مقاطعة كيبيك من خدمات "أوبر" ونحواً من 10 آلاف سائق يعملون لصالح الشركة من المداخيل.

يُشار إلى أن سائقي "أوبر"، وهم من العاملين بدوام جزئي في معظمهم، يستخدمون سياراتهم الخاصة لنقل الركاب، وأن التأهيل لمدة 35 ساعة هو من بين الشروط المفروضة على سائقي سيارات التاكسي في مونتريال كي يُسمح لهم بمزاولة المهنة.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية)