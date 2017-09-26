اليمين المتطرف يقلق السلطات في كيبيك

أتالانت ، جنود أودان ، بيغيدا ، حرس الشمال، مجموعة من تنظيمات يمينية متطرفة يقدر عددها في مقاطعة كيبيك بحوالي ثلاثين منظمة تضم متشددين أو أقل تشددا، أكثرها شعبية حاليا تنظيم

" لا موت" والقاسم المشترك معاداتها للمهاجرين بالإجمال وبخاصة غير الشرعيين منهم، وكرهها للإسلام الأصولي.

ويشرح ماكسيم فيزي، العضو السابق في إحدى تلك التنظيمات والذي يعمل حاليا في مركز مكافحة التطرف الذي يؤدي إلى العنف السبب الرئيسي لتنامي تلك التنظيمات. يقول:

" العامل الذي جمع الناس حول مسألة الهوية كان الجدل الذي رافق مشروع شرعة المبادئ الكيبيكية التي طرحها الحزب الكيبيكي والذي تمحور خاصة حول ارتداء المرأة المسلمة الحجاب وقد تسبب بتيار ضخم معاد للإسلام".

النيو نازية © Nicolas Armer

والخوف من ارتكاب أعمال عنف قد لا يكون من أعضاء تلك التنظيمات إنما ممن يدورون في فلكها، أو ما يسمى بالذئاب المنفردة النائمة".

المزيد من التفاصيل في التقرير التالي:استمعوا AR_Reportage_1-20170926-WRA10

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية